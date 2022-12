Legion otsustas Premium liigast loobuda, kõrgeimal tasemel jätkab Pärnu

Legion lõpetas Premium liiga hooaja eelviimasel ehk üheksandal kohal, mille järel alistati üleminekumängudes Elva ehk säilitati koht kõrgliigas. Klubi otsustas järgmisel hooajal siiski astme võrra madalamal mängida.

Legioni juht Denis Belov ütles, et otsus tehti pärast pikka arutelu ja väga raske südamega. "Tundus, et praeguses olukorras on mõistlik astuda samm tagasi, et tulevikus astuda kaks sammu edasi," märkis ta.

Sportliku paremusjärjestuse alusel saab õiguse Premium liigas osaleda lõppenud hooajal viimase koha saanud Pärnu JK Vaprus, kelle juhatuse liige Karl Palatu kinnitas, et klubi on selleks valmis. "Olime teadlikud, et selline olukord võib tekkida ning alustame nüüd Premium liiga võistkonna komplekteerimist, et uue peatreeneri Igor Prinsi juhendamisel minna hooajale vastu konkurentsivõimelise meeskonnaga," lausus Palatu.

Premium liigaks valmistuvad Tallinna FC Flora, Tallinna FCI Levadia, Paide Linnameeskond, Nõmme Kalju FC, FC Kuressaare, Tartu JK Tammeka, JK Narva Trans, JK Tallinna Kalev, Pärnu JK Vaprus ja Harju JK Laagri.

Esiliiga hooajale lähevad vastu Tallinna JK Legion, Tallinna FCI Levadia U-21, FC Elva, Viimsi JK, Tallinna FC Flora U-21, FC Nõmme United, Paide Linnameeskond U-21, Ida-Virumaa FC Alliance, FC Tallinn ja JK Tabasalu.

Kõik klubid peavad uue hooaja eel läbima litsentsiprotsessi.