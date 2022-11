Flora kapten Vassiljev: eesmärk sai täidetud

"Eesmärk sai täidetud. Tiitel on taas meie käes ja see on kõige tähtsam. Muidugi oli võimalus ka üks rekord teha, aga paraku meil see ei õnnestunud. See annab meile järgmiseks aasta motivatsiooni juurde," võttis Vassiljev hooaja kokku. "Täna (laupäeval - toim) oli derbi nime vääriv mäng. Mõlemad meeskonnad andsid endast kõik ja loomulikult oleme õnnelikud, et võitsime."

Flora peatreener Jürgen Henn pidi hooaja viimast kohtumist mängukeelu tõttu tribüünidelt vaatama. "Nad (Flora - toim) võib-olla mängisid minuta paremini kui muidu. Peame järgmiseks aastaks vaatama kui palju on mul vaja sekkuda," naljatas Henn.

"Meie meeskond on nii tugev, et treeneritena oleme rohkem kaardilugejad, kes näitavad, kuhu tuleb sõita. Täna nad mängisid väga hästi, vahepeal oli keskendumisega probleeme, aga tervikuna mängisid hästi. Tahame ikkagi alati oma parima anda," lisas Henn. "Võime Premium liiga hooajale hindeks panna viie."