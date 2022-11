HC Panter pidi Hokiliigas tunnistama lätlaste paremust

HK Kurbads alistas Haabersti jäähallis peetud liidrite lahingus Tallinna HC Panteri 4:2 (1:0, 0:1, 3:1). HK Kurbadsi väravad viskasid Robert Jekimovs (1+1), Julians Misjus, Miks Lipsbergs ja Marcis Zembergs, HC Panteri poolel tegid skoori Silver Kerna ja Patrick Kookmaa.

"Kindlasti on meil meeskonnas korralik konkurents. Siit tuleb edasi minna, võtta õppetunnid, teha asju paremini ja mängida kevadel veel paremini," lausus Panteri juhendaja Märt Eerme.

Ta ei jäänud rahule kohtunike tööga, kes jagasid palju karistusi. "Ma olen need kõik olukorrad üle vaadanud ja seal 80 protsenti on rämps. Nii lihtsaid ei saa anda."

"Isegi lätlased imestavad, et hokiväliseid karistusi antakse," sõnas peatreener. "Siin mängus on kehakontakt lubatud, me ei ole võrgu taga. See on siin tavaline asi, aga paraku triipudega mehed nii ei arvanud täna."

Narva PSK oli kodujääl 5:2 (2:2, 3:0, 0:0) parem Kohtla-Järve SK Viru Sputnikust. Külalised läksid avakolmandikul Gennadi Filippovi ja Anton Nekrassovi väravatest kahe väravaga juhtima, kuid Nikita Kirillov (2+1), Aleksandr Saprykin, Aleksandr Rabotinski ja Max Välja kindlustasid oma tabamustega kodumeeskonnale võidu.

Pühapäeval kell 16.00 kohtuvad Kohtla-Järve jäähallis SK Viru Sputnik ja tiitlikaitsja Tartu Välk 494.

Hokiliiga tabeliseis: HK Kurbads 16 (8), HC Panter 13 (8), Tartu Välk 494, Narva PSK 8 (7), HS Riga 7 (10), HC Everest 6 (6), SK Viru Sputnik 0 (7).