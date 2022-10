Beljajeva uuest vehklemissaalist: näen, kuidas lapsed on inspireeritud

Turu tänava spordihoone vehklemissaalis kasvasid vehklejaks olümpiavõitjad Julia Beljajeva ja Erika Kirpu. 365 000 eurot maksma läinud renoveerimistööde tulemusena on aga noorte sportlaste käsutuses palju kaasaegsemad võimalused, kui omal ajal Kirpul ja Beljajeval.

"Muidugi metallrajad. See on kõige suurem eelis nüüd meil. Varem meil oli puidust põrand ja siis iga kord, kui ma sõitsin võistlustele või laagrisse, mu jalad ja lihased väga tundsid seda vahet. Vehkleja ikkagi peab treenima raja peal, siis jalad teavad seda tunnet koguaeg," ütles olümpiavõitja Julia Beljajeva.

Tartu vehklemist on Turu tänaval visa tööga kõrgel tasemel hoidnud treenerid Natalja Kotova, Anatoli Jasnov ja Viktor Kirpu, kes ajast räsitud saali käepäraste vahenditega remontis. Nüüd soovib tütar Erika paranenud võimalustega saali tuua mõne rahvusvahelise noorte vehklejate laagri.

"Me organiseerime rahvusvahelisi laagreid üle maailma – mina ja minu noormees Itaaliast – ja siia täitsa võib tuua juba rahvusvahelist laagrit. Saal on sellisel tasemel, väga korralik. Ma loodan leida finantseerimist, et mingisugune Eesti firma oleks huvitatud toetama Eesti noori ja siis me teeksime hea meelega seda," ütles olümpiavõitja Erika Kirpu.

Esmakordselt 1975. aastal avatud vehklemissaal pakub praegu treeningupaika kahe klubi sportlastele. Õigupoolest on uut saali juba rohkem kui kuu aega kasutada saadud. Sellest aastast ka lastetreenerina tegutsev Beljajeva tajub muutust.

"Uues saalis ma näen, kuidas lapsed ka on inspireeritud. Nendele nii väga meeldib ja võtavad kohe tõsisemalt. Tunnevad ennast rohkem professionaalidena juba," lisas Beljajeva.