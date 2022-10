Meeskonda kiitnud Henn: oleme teinud väga tugeva aasta

"Tunne on väga positiivne," kinnitas ERR-ile ründaja Henrik Ojamaa. "Eelmisel hooajal lasime paar sellist mängu sisse, kus me ei olnud oma parima keskendumise juures. Väga tore näha, et meeskonnana tegime sellest oma järeldused ja sellel hooajal oleme väga stabiilselt mänginud kõigi vastu."

Flora juhendaja Jürgen Henn teenis peatreenerina oma kolmanda Eesti meistritiitli. "Pealtnäha võib tunduda, et tuli lihtsalt, aga tean, et selle taga on väga palju tööd. Suutsime väga hästi asendada need mängijad, kes eelmine aasta lahkusid. Konkurendid ei jäänud nõrgemaks, aga oleme teinud väga tugeva aasta. Meeskonnal ei kadunud kordagi eesmärk silme eest ära."

"Oleme koos eelmise ja isegi üle-eelmise aastaga väga vähe mänge kaotanud. See näitab meeskonna stabiilsust, näitab, et teeme õiget tööd," kinnitas Henn.