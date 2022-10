FC Flora kindlustas viis vooru enne hooaja lõppu meistritiitli

Flora poolehoidjate jaoks võis tiitlipidu pühapäeval alata juba vaheajal: Daniil Kuraksini 30., Aleksandr Šapovalovi 35. ja Henrik Ojamaa 40. minuti väravate järel haaras Tallinna klubi poolajaks 3:0 eduseisu.

Kuraksin lisas 48. minutil oma teise tabamuse, Šapovalov tegi sama viis minutit hiljem ja 73. minutil tõi Henrik Pürgi pealöök tabloole seisu 6:0. Juba järgmisel rünnakul karistas Taaniel Usta Flora väravavahi Karl-Romet Nõmme eksimuse värava näol ära, aga viimane sõna jäi ikkagi külalistele, kui Martin Miller vormistas 79. minutil lõppskooriks 7:1.

Flora on 31 mänguga kogunud 87 punkti, mis tähendab, et lähimal jälitajal Levadial kadus ka teoreetiline võimalus rivaal allesjäänud viie vooruga kinni püüda. Tabeli punasel laternal Vaprusel on kaheksa punkti.

Enne mängu:

Flora pole tänavusel hooajal kaotusevalu veel kordagi tundnud, 30-st seni mängitud kohtumisest on neil kirjas 27 võitu ja kolm viiki. Kuna tiitlikaitsja FCI Levadia kaotas laupäeval punkte, on Floral võimalik tiitel viis vooru enne hooaja lõppu kindlustada.

Flora peab 14. Eesti meistritiitli võitmiseks võõrsil alistama liigatabelis viimasel kohal oleva Pärnu Vapruse. Tabeli liidri kasuks mängib tõsiasi, et viimati jäid nad võiduta augusti keskel, seevastu Pärnu teenis viimati punktilisa juuli alguses. Kolmes tänavu peetud omavahelises kohtumises pole Flora kordagi vääratanud - aprillis teeniti võõrsil 2:0 võit ning suvel oldi kodus Pärnust 6:1 ja 3:1 üle.

Otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis mängueelse stuudioga kell 16.45, avavile kõlab Pärnu Rannastaadionil kell 17.15. Mängu peakohtunikuks on Voiteh Karnatsevitš, teda abistavad äärekohtunikud Sten Klaasen ja Erkko Liiv ning neljas kohtunik Andrei Karhu.