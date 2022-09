Rooba koduklubi sai hooaja teise kaotuse

Pori Ässät jäid kodujääl peale kindlalt 5:0. Ässät võitis esimese kolmandiku 2:0, teise 1:0 ja viimasel perioodil visati veel kaks väravat.

"See oli meie poolt väga halb mäng," nentis JYP-i kapten Rooba. "Me ei saanud enda värava all tööga hakkama ja meie ründliinil polnud piisavalt otsustavust, et väravaolukordi tekitada."

Liigatabelis on JYP-il kirjas võit ja kaks kaotust, kolme punktiga ollakse 15 meeskonna seas 13. kohal. Järgmise mängu peab JYP kodus, võõrustades kolmapäeval, 21. septembril Turu meeskonda.

"Peame nüüd peeglisse vaatama ja aru saama, miks igaüks meist kehvasti mängis. Ja siis peame juba järgmisele mängule keskenduma," ütles Rooba. "Tean, et oleme paremaks võimelised. Mina olen kindlasti suuteline viskama rohkem väravaid kui null."