Kalju suutis mängu lõpus Tammeka vastu viigivärava leida

Tammeka läks Sportland Arenal 200 pealtvaataja silme all toimunud mängu juhtima 38. minutil, kui värava lõi Kevin Mätas, kes on Kalju vastu sel hooajal võrku sahistanud kõigis kolmes omavahelises kohtumises. Kalju suutis viigivärava leida 87. minutil Kaspar Pauri tabamuse läbi.

Kalju on 24 mänguga kogunud 50 punkti ja on tabelis Flora (66 punkti) ning Levadia (60) järel kolmandal kohal, Tammeka on 22 silmaga seitsmes.

Enne mängu:

Viimati kohtusid kaks meeskonda maikuus, kui Tammeka koosseis pidi tunnistama Kalju 3:1 paremust. Hooaja esimene kohtumine kahe koondise vahel toimus aprillis, kui Tartus lõppes mäng 1:1 viigiga

"Karikamängust on positiivne tulemus all. Üritame seda joont hoida ja lähme Tammeka vastu võidumõtetega," sõnas mängu eel Kalju väravavaht Marko Meerits.

Liigatabelis on Kalju kolmandal kohal 49 punktiga, Tartu esindusklubi hoiab seitsmendat positsiooni 21 silmaga.