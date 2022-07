Serie A parim kaitsja liitus Juventusega

25-aastane brasiillane valiti eelmisel hooajal Serie A parimaks kaitsemängijaks. Ta käis Itaalia kõrgliigas väljakul 33 kohtumises ning lõi kolm väravat.

Juventusega liitumine on olnud Bremeri unistus. "Olen alati arvanud, et Chiellini on Itaalia parim kaitsja. Mitte keegi ei suuda mängida nii nagu tema. Proovin kindlasti tema jälgedes minna," ütles Bremer.