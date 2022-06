Zenjov: võit ja kolm punkti on kõige olulisemad

Jalgpalli Premium liiga 17. vooru kohtumises alistas Tallinna FC Flora 2:0 Nõmme Kalju. Flora eest mõlemad väravad löönud Zenjov rõhutas, et kõige olulisemad on saadud kolm punkti ja meeskonna võit.

"Kõige rõõmsamaks teeb meeskonna võit, see on kõige olulisem," sõnas FC Flora eest mõlemad väravad löönud Sergei Zenjov peale mängu.

Ilusa avavärava löönud Zenjov tõdes, et peale koondisepausi on keeruline tagasi tulla. "Oli ainuke võimalus sinna täiega panna. Oli terav nurk, pidin lööma täiega ja sain väga hästi sellega hakkama. Kindlasti on keeruline pärast koondist tagasi tulla nii füüsiliselt kui ka mentaalselt. Oluline võit ja kolm punkti on kõige olulisemad," lisas Zenjov.