Henn: teine poolaeg leidsime oma mängu järjest paremini

"Ma arvan, et alustasime mingis mõttes naiivselt. Tahtsime väga ilusti mängida.

Selge oli see, et oli pikk mängupaus ja päris paljud mängijad olid koondistes.

Esimene poolaeg ei olnud kõige kindlam, aga teine poolaeg leidsime oma mängu järjest paremini," ütles FC Flora peatreener Jürgen Henn pärast mängu.

"Oli omajagu õnne. Oleksime võinud ise olla tagaajaja rollis," lisas Henn.

Teine poolaeg suutsime nende käigud kinni panna, siis neil häid momente enam ei tekkinud," kommenteeris Henn.