Flora võitis kindlalt Transi, Kalev sai jagu Vaprusest

Flora läks mängu 12. minutil Sergei Zenjovi väravast juhtima. See oli Zenjovi jaoks kuues tabamus sel hooajal.

Enne poolaja lõppu oli ärev olukord, kui Transi poole pealt vajus ilma igasuguse kontaktita murule kanadalane Ryan David Lindsey. Õnneks oli mees kiirelt teadvusel tagasi ning mees kõndis omal jalal väljakult minema. 44. minutil vahetati kanadalane Lindsay Egor Žuravljovi vastu välja.

Esimesel poolajal rohkem väravaid ei löödud. Teisel poolajal suurendas Flora oma edu veelgi, kui skoori tegi äärekaitsja Ken Kallaste.

Mängu 80. minutil teenis Transi poolelt Denys Dedechko kaks kollast kaarti järjest ning pidi väljakult lahkuma. Seejärel lõi Flora oma kolmanda värava kui tabamuse sai 85. minutil kirja Aleksandr Šapovalov.

Kalevi ja Vapruse mängus lõi mängu ainsa värava 82. minutil Foday Trawally. Kalevi jaoks oli see liigas hooaja kolmandaks võiduks.

Flora tõusis liidriks 40 punktiga. Levadial on samuti 40 punkti, kuid Floral on üks mäng vähem peetud Kalev asub tabelis kaheksandal kohal 10 punktiga ning Vaprus on nende järel seitsme punktiga.

Enne mängu:

Flora on suutnud Transi võita Premium liigas ja Tipneri karikavõistlustel lausa 13 korda järjest. Viimati sai Trans viigi enam kui kolme aasta eest ehk 18. mail 2019, kui A. Le Coq Arenal mängiti 2:2. Tänavune esimene Premium liiga kohtumine Sportland Arenal lõppes Flora 1:0 võiduga.

15. vooru mäng peetakse Kreenholmi staadionil. "Oleme juba teinud mitmeid treeninguid naturaalmurul. Väljaku seis eriti ei rõõmusta, kuid valikut ju pole ning mängivad selle peal ka mõlemad meeskonnad," kommenteeris Transi peatreener Aleksei Jerjomenko.

"Püüame rohkem keskenduda mänguplaani teostamisele, motivatsiooni ja tahtmist on poistel küll. Püüame seekord saavutada positiivse tulemuse."

Flora abitreener Sander Post midagi lihtsat ei oota. "Trans on näidanud head jalgpalli sellel hooajal ja tuleb kindlasti raske mäng. Oleme saanud valmistuda hästi ja oleme mänguks 100 protsenti valmis."