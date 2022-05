Tammeka peatreener läks endast välja: kohtunikud eelistavad vastaseid, olen väsinud

"Vabandust, täna ei räägi ma mängust. Ma räägin faktidest. Pärast 11 mängu on määratud meie vastu penalti esimeses Flora mängus, esimeses Paide mängus, Nõmme mängus. Meile ei antud penaltit Kalevi, Nõmme ja Paide vastu. Selged penaltid! Mitte ühtki," sõnas Santos. "Kohtunikud ei austa Tammekat, ei anna Tammekale penalteid. Levadia vastu oli meil punane kaart, mida ei eksisteerinud."

Santose sõnul oli ka Flora vastu üks penaltiolukord, mida kohtunikud ära ei vilistanud. "Siis nad tulevad minu juurde ja ütlevad, et vabandust, ma ei näinud. Mõistagi! Tammeka kasuks ei näe keegi. Aga Flora, Levadia, Paide ja Nõmme vastu nad näevad ja näevad palju. Te nägite viga Flora kolmanda värava eel. Meil oli sarnane olukord - viga ei olnud."

"Oleme tagasihoidlikud ega kritiseeri kedagi. Aga austust ei saa. Minu mängijad väärivad austust, minu töö väärib austust. Sama tööd nagu teistegi treenerite töö. Me [Eesti jalgpall] ei ole maailma saja parema seas. Me loome illusiooni nelja suure tiimi jaoks," jätkas Santos.

"Nad võivad mängida, sest kogu aeg on kohtunikud nende poolt. Siis läheme mõnda teise sarja ja mõistagi ei ole lihtne, sest UEFA võistlustel eelistusi ei tehta. Ma ei taha, et keegi eelistaks Tammekat. Ma tahan lihtsalt ausust."

Santos tunnistas, et on 11. vooru järel kogetust väsinud. "Täna sain jälle kollase kaardi. Muidugi. See oli õige, aga ma olen väsinud sellest, et väljakul pole austust. UEFA embleemil on kirjas "austus", aga mõnikord ma seda ei näe."

"Võime ka mängust rääkida. Flora on väga hea tiim, aga me sundisime neid täna vahepeal väga kehvalt mängima. Sest tegime head survet ja töötasime kõvasti. Aga pärast sellist mängu läheb Flora kolme punktiga koju. Tammeka nulliga. Raske on seda mängijatele pingil seletada. Kohtunikud ei lähe mängijate juurde ja ei ütle, et meil on kahju, me teeme vigu ja te kaotasite. Mina lähen. Ja vahel on raske näha nende nägusid ja nendega rääkida."

"Raske on näha neid lahkumas null punktiga pärast seda, mida nad tegid. Sest kohtunik tuleb ja annab kõik Florale! Kohtunik tuleb ja annab kõik Levadiale! Sama asi Paidega, sama asi Nõmmega. Mis see on? Mida te jalgpallilt tahate? Mina tulen riigist, mis ei ole täiuslik, aga vähemalt, kui suured tiimid seal kaotavad, siis nad kaotavad," võrdles ta. "Kohtunikud neid ei aita."

"Ja siis näeme neid UEFA võistlustel ja kaks Portugali meeskonda on 16 seas. Miks? Ilma abita. Välja võideldud. Siin peavad Flora, Levadia, Paide, Nõmme selle eest võitlema. Mitte otsima abi kohtunikult. Ja ma olen väsinud. Täiesti väsinud! Pärast 11 mängu on seda liiga palju. Vabandust! Aga ma olen olnud aus. Ma ei saa sellest kohast lahkuda ilma, et jääksin ausaks."