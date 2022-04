Meeste jäähokikoondist ootab ees esimese divisjoni MM-turniir

Eelmisel nädalal kogunenud jäähokikoondis harjutab üheskoos Kohtla-Järvel alates laupäevast, laagris viibib 20 väljakumängijat ja kolm väravavahti. Eelkõige traumade tõttu on mitmeid olulisi puudujaid ründeliinis, kus on samas mängijate valik kõige suurem.

"Mark Viitanen on ära, kes mängis Mestis-liigas. Morten Jürgens mängis Mestises, samuti Rasmus Kiik tegi mõned mängud seal. Christopher Usov oli Rootsi 1. divisjonis üks meeskonna põhimängijaid. Nemad ründajatest oleksid sellised, keda oleks tahtnud siia koondisse," tunnistas koondise peatreener Jussi Tupamäki.

Taas on koondises 43-aastane kaitsja Lauri Lahesalu, kes enam klubihokit ei mängi, kuid rahvusmeeskonda tuleb meelsasti. "Mulle lihtsalt meeldib jäähoki ja mulle meeldib kogu protsess. Mitte ainult mängimine, aga kõik, mis sellega kaasneb - suvine ja talvine ettevalmistus. Ma ei mõtle tuleviku peale. Tahaks osaleda järgmisel treeningul ja sealt edasi. Vaatame, kui kaua see kestab. Tõenäoliselt mitte väga kaua."

Kolm mängijat Rootsist ja üks Põhja-Ameerikast liituvad koondisega nädala teisel poolel, kui meeskond peab Kaunases ja Elektrenais kaks konktrollmängu Leedu koondise vastu. Mängude järel Leeduga tehakse teatavaks koondise lõplik koossseis.

"Loomulikult käib siin mingi võitlus nende viimaste kohtade eest. See teeb meeskonnale head, peame ka trennis täiega pingutama. Kui kõik teaksid, et koht on koondises olemas, siis poleks ehk täishoog peal," märkis Tupamäki.

MM-turniir Poolas algab nädala pärast ja Eesti koondise mänge näitab otseülekandes Eesti Rahvusringhääling.