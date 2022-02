Hooaja lõpetanud Kiibus tahab vaimu tugevamaks saada

"Hetkeplaani järgi tõesti on minu hooaeg põhimõtteliselt kokku tõmmatud. Seda jalaravi on nii palju edasi lükatud ja seda on kuhjunud nii palju kokku, et aeg oleks tõesti väike paus võtta. Koguda oma mõtteid, koguda oma tervist," lausus Kiibus ERR-ile.

"Seda kogemust sellest hooajast on nii palju, eriti just olümpiamängudest. Ma olen aru saanud, et asju, mida proovida ja teistmoodi teha on nii palju, et see kindlasti annab sellist uut ja head minekut, kui tagasi tulen."

Mida võiks tulevikus teistmoodi teha? "Need on sellised poolpsühholoogilised asjad. Tuletad endale vahel meelde, et mille jaoks seda teha. Et päris sinna musta rutiini ei kukuks ära. Et leida kogu aeg selliseid helgemaid momente."

"Üldse see hooaeg näitas mulle, et ma panin rohkem tähele nii-öelda heas mõttes ebaõnnestumisi ka tegijatel ja kuidas sellest on võimalik välja tulla ja mitte jääda sellesse kinni."

Kiibus tunnistas, et kui vigastusega on väga halvasti, siis ta mõtleb, et nüüd ongi kõik. "Kui aga konkreetselt mõtlema hakkasin, et kas päriselt on kõik, siis sain aru, et no ei ole! Mul on veel nii palju asju, mida ma tahan veel proovida, et see lihtsalt ei ole võimalik."

Iluuisutaja lisas, et oli end pisut ära hellitanud. "Kõik oli läinud tasapisi aga üles ja siis läks nagu järku samm tagasi. See tegi hästi keeruliseks võistlustelt võistlustele minna ja loota, et midagi läheb veel paremini. See kindlasti õpetas palju asju, mis teevad edasise, ma loodan, lihtsamaks."