Jackson kasutas koondisekaaslase ülla pakkumise ära ja tegi kiiruisutamise ajalugu

29-aastasest Jacksonist sai ühtlasi esimene mustanahaline naiskiiruisutaja, kes olümpiamängudel medalini jõudnud.

"Ma soovin, et saaksin oma tundeid kirjeldada. See on imeline. See medal tähendab nii palju," olid uisutaja esimesed emotsioonid. "Viimased aastad on olnud rasked ja selle aasta algus oli raske. Ma olen nii õnnelik, et see asi nii lõppes."

Jackson oleks võinud vabalt olümpiamängudelt eemale jääda, sest USA katsevõistlustel ei lunastanud ta piletit, aga koondisekaaslane Brittany Bowe loovutas talle oma koha.

"Ta tegi minu heaks väga suure ohverduse ja ma olen talle igavesti tänulik," oli olümpiavõitja kommentaar. Siiski pääses ka Bowe teatud kohtade ümbermängimise järel starti ja leppis 30 võistleja seas 16. kohaga, kaotades võitjale täpselt sekundiga.

Kaheksa parema hulka uisutasid Pekingis veel austerlanna Vanessa Herzog (+0,24), hollandlannad Jutta Leerdam (+0,30) ja Femke Kok (+0,35), lõuna-korealanna Minsun Kim (+0,56) ja Venemaa olümpiakomitee esindaja Darja Kaštšanova (+0,61).