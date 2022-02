Eesti määrdemees: tuul tekitab vahepeal raskusi

"Olud on olnud pikalt stabiilsed, aga vahepeal teeb meile natuke raskusi see tuul, mis keerutab lund jälje sisse," lausus Juursalu intervjuus ERR-ile. "See mõjub klassikavõistlusel oluliselt pidamisele."

"Täna naiste sõidu ajal me tuult ei oodanud ja järsku enne starti hakkas puhuma. Puhus kõik klassikajäljed täis. Muidu on olnud hästi stabiilselt külmad. Öösel on miinus 20 või rohkem."

Võrreldes konkurentidega on eestlaste suusapark väiksem ja napib kõige uuemat tehnoloogiat. "Kes on pikemalt suusatanud - Marko Kilp - tal on juba väga hea suusapark. Nooremad neiud - neil on vaja veel parandada, et saada võimalikult head," ütles Juursalu.

"Fischeri uued Helium suusad - neid on meil boksis väga vähe. Kui enamus sõidab uutega, siis meil on neid väga vähe. Minu teada on vist ainult Markol ja teistel ei olegi."

Uued suusad lippavad etemini. "Mis seal ikka oluline on? Libisemine! Muud olulist asja neil ei ole. Uus arendus - libisevad paremini."