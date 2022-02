Meeste lumelauakrossis jäi kahte esimest lahutama 0,02 sekundit

Nelja aasta eest PyeongChangis seitsmendaks tulnud 28-aastane Hämmerle jõudis finaalis noorest konkurendist finišisse vaid 0,02 sekundit varem. "Vaadates videost kordust, ei mõistnud ma sõites, kui napp edu oli," sõnas Hämmerle.

Eelmistel olümpiamängudel vaid 16-aastasena 36. koha teeninud Grondin oli medali üle väga õnnelik: "mul on nii hea meel, et sain olümpial pjedestaalile koos meestega, kellega olen aastate jooksul palju lahinguid pidanud," tõdes ta. "See on hullumeelne, ma ei tea, mida tunda."

Pronksi teenis itaallane Omar Visintin, esimesena jäi medalita austerlane Julian Lüftner.