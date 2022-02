Kahekordne olümpiavõitja pidi juba teist korda võistluse katkestama

Esmaspäeval üritas Shiffrin kaitsta oma nelja aasta tagust olümpiavõitu suurslaalomis, kuid kukkus avalaskumisel ning katkestas. Kolmapäeval sõitis ameeriklanna rajalt välja ning pidi taas võistluse pooleli jätma.

"Kogu mu karjäär on õpetanud mind oma suusatamist usaldama, kuigi pinge oli väga kõrge, siis see ei tundunud täna kõige suurem probleem olevat," ütles viimaste aastate ala valitseja. "See ei ole maailma lõpp ja on rumal, et see nii palju mulle korda läheb, aga ma tunnen, et ma pean palju järele mõtlema."

Neljakordne maailmameister ja kuuekordne slaalomi MK-sarja võitja Shiffrin võitis 2014. aastal Šotsi olümpiamängudel slaalomis kulla ning neli aastat hiljem PyeongChangis slaalomis neljanda ja suurslaalomis esikoha.

"Ma arvan, et paljud inimesed ootasid mu võitu või vähemalt lootsid, et ma võidan. See on ka nende jaoks suur pettumus," sõnas ameeriklanna. "Ma ei ole veel lõpetanud, aga slaalom ja suurslaalom olid mu põhialad."

Shiffrin plaanib Pekingis kaasa teha kõik viis individuaalset mäesuusavõistlust.