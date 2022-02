Uus-Meremaa sai esimese talvise olümpiavõitja

20-aastane Sadowski-Synnott otsustas kulla saatuse viimases voorus, kui sooritas kaks double cork 1080 hüpet ning tuli olümpiavõitjaks 92,88 punktiga. Ameeriklannale Julia Marinole tõi hõbeda teises voorus kogutud 87,68 punkti, Austraalia sai Tess Coady (84,14) näol olümpiapronksi.

Kuigi suvemängudelt on Uus-Meremaal 53 kuldmedalit, peamiselt sõudmises, kergejõustikus, aerutamises ja purjetamises, oli Sadowski-Synnotti olümpiavõit saareriigi jaoks talimängudelt esimene.

"See tundub ebareaalne," sõnas 20-aastane lumelaudur. "Olen üliuhke selle üle, kui palju olen nelja aastaga arenenud. Loodan väga, et minu esitus inspireerib lapsi lumelauatamist proovima, sest see on kõige lahedam spordiala!"

Neli aastat varem teenis Sadowski-Synnott kõigest 16-aastasena PyeongChangis Big Airi pronksmedali, pargisõidus oli enne pühapäeva mõlemad seni välja jagatud olümpiakullad võitnud ameeriklanna Jamie Anderson, kes pidi Pekingis leppima üheksanda kohaga.