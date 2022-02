Rekord tõi hollandlannale kulla, 49-aastane Pechstein tegi olümpiaajalugu

Schouten läbis Pekingis raja olümpiarekordit tähistava ajaga 3.56,93, hõbedale sõitis itaallanna Francesca Lollobrigida (+1,13) ja pronksile kanadalanna Isabelle Weidemann (+1,71).

Eelmine olümpiarekord oli alates Salt Lake City mängudest 20 aastat sakslanna Claudia Pechsteini nimel. Jätkuvalt tippspordis tegev Pechstein oli stardis ka laupäeval ning ühtlasi sai temast 49 aasta ja 348 päeva vanuselt vanim taliolümpial osalenud naine. Need on tema kaheksandateks (!) olümpiamängudeks, Pekingi 3000 m distantsil jäi tema saagiks 20. koht.

Neljakordsele maailmameistrile Schoutenile on see esimeseks olümpiakullaks, neli aastat tagasi sai ta ühisstardiga sõidus Saskia Alusalu ees pronksi. Lollobrigida ja Weidemann said auhinnakappi oma karjääri esimese olümpiamedali.

Neli aastat tagasi tegid hollandlannad sellel alal puhta töö, kui Carlijn Achtereekte, Ireen Wüst ja Antoinette de Jong võtsid PyeongChangis kolmikvõidu. Achtereekte leppis laupäeval seitsmenda ja de Jong kaheksanda kohaga.