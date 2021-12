VIDEO | Kristjan Kombe viskas KHL-i debüütmängus värava

Helsingi Jokerite eest debüüdi teinud Kombe viskas oma esimese KHL-i värava Moskva CSKA vastu. Kombe värav viis Jokeriti kohtumise teisel perioodil juhtima, kuid 14 sekundit pärast eestlase tabamust suutis CSKA seisu viigistada.

Kristjan Kombe scores in his first ever KHL game to give #Jokerit lead over CSKA in the 2nd. After 40 minutes, we are tied at one. #KHL pic.twitter.com/JmaMBCsOzs