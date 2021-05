KHL-i klubiga lepingu sõlminud Eesti hokimees alustab ettevalmistust Jokeriti juures

"Ma alustan Jokerite juures. Aga siis nad vaatavad, kas saan nendega olla või lähen Kiekko-Vantaasse," lausus Kombe ERR-ile. "Ei tea veel isegi, kus olen."

"Unistused on KHL-is. Et saaksin seal mängida ja minna sealt edasi. Olen alati tahtnud NHL-is mängida, aga selleks on vaja veel palju tööd teha."

Miks HPK-s ei jätkanud? Miks valisid Jokerit? "Tegelikult ei teagi. Ehk tahtsin lihtsalt vaheldust. Vaataks, kas teises kohas läheb äkki paremini. Siis tuli selline võimalus ja mõtlesin, et sinna tahan minna."

Millisena oma tulevikku näed? "Ei teagi. Ma olen nii noor veel. Iga aasta peaks paremini minema." Ehk näed endal perspektiivi jäähokis? "Jaa, ikka. Et seda tahan teha."

Kombe on pärit Saaremaalt. "Umbes viieaastaselt kolisime Soome. Kõik sõbrad hakkasid mängima jäähokit. Mõtlesin, et tahaks ka hokit mängida. See oligi väga äge asi ja nüüd olengi sellest ajast peale mänginud jäähokit."

Lõppenud hooajal Hämeenlinna klubi eest Soome kõrgliigas 51 mänguga kaks väravat visanud 21-aastane Kombe on jõudnud noortekoondiste tasemel mängida nii Soome kui ka Eesti eest. Nüüd on lõplik valik tehtud ja Kombe tuli Eestisse passi uuendama.

"Ma olen mõelnud, et kumma riigi eest tahaks mängida. Mõtlesin, et olen ikkagi eestlane. Eks tahan Eesti juurde ka jääda. Siis oligi kõik selge," ütles ta.

Kas kahetsust ei ole, on see hea valik? "Ei ole. See on hea valik."