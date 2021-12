U-20 jäähokikoondis sai kodusel MM-turniiril esimese võidu

Enne reedet kõik kolm senist mängu kaotanud Eesti kaotas Wiktor Bochnaki väravast avakolmandiku 0:1. Teisel perioodil väravaid ei visatud, aga kohe viimase kolmandiku alguses viigistas seisu Marek Potšinok.

Kolm minutit hiljem viis Deniss Kontseus Eesti juhtima, 54. ja 57. minuti väravatest läksid poolakad taas ette, kuid Potšinoki teine värav vaid 39 sekundit enne lõpusireeni viis matši lisaajale.

Daniil Kulintsev vajas lisaajal vaid kümme sekundit, et visata kuldne värav ning tuua Eestile neljandas mängus esimene võit. Eesti koondisel on nüüd kaks ja Poolal üks punkt. I divisjoni B-gruppi püsimajäämine selgub laupäeval, viimases voorus kohtub Eesti Jaapaniga.

Enne mängu:

Jäähoki U-20 maailmameistrivõistluste I divisjoni B-grupi turniir toimub 12.-18. detsembrini Tondiraba jäähallis. Eesti koondis on seni kolmest mängitud kohtumisest saanud kolm kaotust.

Avamängu kaotas Eesti Ukrainale 2:5, Prantsusmaalt saadi 0:2 kaotus ning kolmapäeval pidi Eesti tunnistama Sloveenia 2:8 paremust.

Poola on samuti kaotanud kõik kolm seni mängitud kohtumist ning jagab Eestiga turniiritabelis viiendat ja kuuendat kohta. Esikohal on Sloveenia, kes on võitnud kõik kolm kohtumist.

Teistes mängudes lähevad reedel vastamisi Prantsusmaa ja Jaapan ning Ukraina ja Sloveenia.

Eesti ja Poola kohtumine algab kell 19.30. Kohtumist on võimalik jälgida ERR-i spordiportaali vahendusel, ülekanne algab kell 19.25. Kohtumist kommenteerib Kristjan Kalkun.

Eesti U-20 koondise koosseis:

Väravavahid:

#1 Marcus Hämarsalu HJK U-22 Y (Soome)

#29 Georg Vladimirov Söderhamn/Ljusne J-20 (Rootsi)

#30 Juri Bahturin Tartu Välk 494 (Eesti)

Kaitsjad:

#5 Sander Stetski HC Panter (Eesti)

#6 Konrad Kudeviita Borlänge HF U-18 (Rootsi)

#7 Daniil Kulintsev JYP A (Soome)

#18 Johannes Tammeorg HC Panter (Eesti)

#22 Rico Marder Velja Osby IK U-18 (Rootsi)

#26 Patrick Kookmaa HK Riga (Läti)

Ründajad:

#8 Klaus Kaspar Jõgi KooKoo U-20 (Soome)

#9 Ilja Grigorjev Nybro Vikings IF J-20 (Rootsi)

#10 Nikita Stepanov KooVee U-18 (Soome)

#11 Deniss Kontseus KooVee U-18 (Soome)

#12 Robin Harly Mürkel Karhu Kissat U-20 (Soome)

#13 Nikita Fedorovits Kärpat Ak U-20 (Soome)

#14 Erik Potšinok Vaasa Sport U-18 (Soome)

#15 Nikita Kirillov Narva PSK (Eesti)

#17 Niklas Sildre Falu IF U-18 (Rootsi)

#19 Nikita Filippenko Söderhamn/Ljusne J-20 (Rootsi)

#20 Marek Potšinok Vaasa Sport U18 (Soome)

#21 Maksim Burkov Narva PSK (Eesti)

#23 Maksim Tšaltsev HC Everest (Eesti)

#25 Erik Nevolainen KooKoo U-18 (Soome)

Peatreener: Aleksandr Barkov

Abitreener: Pelle Sildre

Väravavahtide treener: Villem-Henrik Koitmaa

Varustuse mänedžer ja füsioterapeut: Toomas Rebane

Füsioterapeut: Liisbet Tippi

Meedia: Lili Marlen Rauba

Meeskonnajuht: Oskar Lill