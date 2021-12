Kogenud kiiruisutaja osaleb kaheksandat korda olümpiamängudel

49-aastane Claudia Pechstein kindlustas Kanadas toimunud kiiruisutamise MK-sarja etapil koha veebruaris algavatele Pekingi taliolümpiamängudele.

Pechstein osales olümpiamängudel esmakordselt 1992. aastal. Sakslanna on viiel korral tulnud olümpiavõitjaks ning samuti võitnud kaks hõbemedalit ja kaks pronksmedalit.

2009. aastal sai Pechstein kaheaastase võistluskeelu, kuna temalt võetud vereproov viitas veredopingu kasutamisele. Seetõttu ei saanud sakslanna osaleda 2010. aastal Vancouveris peetud taliolümpiamängudel.

Pechstein on esimene naine, kes on osalenud kaheksal taliolümpial. Meestest on kaheksal taliolümpial osalenud Jaapani suusahüppaja Noriaki Kasai.