Henn: parim ravi raskete hetkede vastu on, kui uus mäng tuleb peale

Viimase trenni külmal kodumaal pidas Flora tegelikult laupäeval enne Premium liiga finaalvaatust, pärast mängu Levadiaga puhati ja teisipäeval tehti trenni juba Belgias muru peal. Tiitli kaotamise valust tuleb kiirelt üle saada.

"Usun, et selles mõttes ei ole midagi hullu: tavaliselt on parim ravi sellistest rasketest hetkedest üle saada see, kui tuleb uus mäng peale, kui pead hakkama tegelema juba uute asjade, uute eesmärkidega, nii et selles mõttes saame hakkama," rääkis ERR-ile Flora peatreener Jürgen Henn.

Gent on kümne punktiga alagrupi liider. Et teisena edasi pääseda, peab Flora neid võitma ja lootma samas, et Küprose klubi Anorthosis alistab Belgradi Partizani, aga väiksema väravate vahega kui Flora Genti.

"Eks kõik oleneb meist, mis seal saama hakkab. Kindlasti nad ei tule ka kergelt mängima, nad eelmise mängu ka kaotasid, eks tahavad ka midagi tõestada, tuleb selline tugev Euroopa mäng," rääkis kaitsja Märten Kuusk.

Üldjoontes on Henn rahul pingelise mängudeperioodi graafiku korraldamise ja mängijate roteerimisega.

"Kui välja arvata Rauno Sappineni õnnetu vigastus, oleme põhimõtteliselt sada protsenti kõik terved," tõdes Henn. "Vorm võiks loomulikult olla kohati parem, mängijatel on väsimust tunda, aga päris hästi õnnestus."

Reedel treeningul väikese trauma saanud Rauno Sappineni mänguvalmiduse üle otsustatakse enne kohtumist.