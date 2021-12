Levadia mängis Floraga viiki ja tuli meistriks

Levadial oli mängu eel Flora vastu ühepunktine edu ehk meistritiitliks piisas viigist, kuid Robert Kirss viis külalised 34. minutil juhtima.

Treeningul viga saanud Rauno Sappinenita mänginud Flora suutis küll avapoolaja üleminutitel viigistada - Ken Kallaste söödu realiseeris Henrik Ojamaa.

Teise poolaja alguses asus Levadia taas tänu Kirsi väravale (53. minutil) uuesti juhtima, aga uued mured tekkisid 71. minutil, kui Rasmus Peetsonile (Levadia) näidati teist kollast kaarti.

Arvulisse vähemusse jäämine ajas marru Levadia peatreener Marko Savici, kes esines kohtunike suunal agressiivse tiraadiga ja peakohtunik Kristo Tohver saatis platsi kõrvalt minema ka tema.

Flora suutis viigiväravani jõuda alles üleminutitel, kui karistusala puterdamise järel saatis palli puuri Ken Kallaste.

Flora ei suutnud siiski napi järelejäänud aja jooksul mängu käiku pööret tuua ja Levadia tuli esmakordselt pärast 2014. aastat Eesti meistriks. Ühtlasi tähistas see klubile kümnendat tiitlit.

Enne mängu:

"Meie poolt on võib-olla eriti selge, mida meil on vaja, aga samamoodi on ka Levadial teada, mida neil on vaja selles mängus," lausus Flora peatreener Jürgen Henn ERR-ile.

"Eks see mängukäik paneb paika, kuidas need asjad hakkavad kujunema. Kes seal rohkem taga peab ajama ja kes saab midagi seal hoida."

Levadial on edumaast hoolimata vaja mõelda, kuidas vältida kolmapäevases kohtumises tehtud vigu, mistõttu Florale 1:5 kaotati. Tagantjärele nenditakse, et see läks ehk ülemõtlemise nahka, seetõttu tuleb nüüd see mäng kiirelt selja taha jätta.

"Alati on vaja mängujärgne analüüs teha, leida kohad, miks asjad läksid nii, nagu läksid," lausus Levadia kapten Brent Lepistu. "Analüüs on tehtud, nüüd on mäng unustatud, oleme hetkes ja vaatame ainult pühapäeva suunas."

Flora on ja Levadia on tänavu kohtunud neli korda: Flora on võitnud kaks liigamängu (mais 4:2 ja sel kolmapäeval 5:1), üks mäng on lõppenud viigiga (aprillis 0:0) ning karikafinaali võitis Levadia 1:0.