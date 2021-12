Mängu parimaks valitud Kirss: kõik uskusime, et oleme sel aastal meistrid

Levadial oli mängu eel Flora vastu ühepunktine edu ehk meistritiitliks piisas viigist, mis ka kätte saadi.

"Väga raske mäng, aga näitasime sisu ikkagi," rõõmustas Kirss, kes lõi avavärava 34. minutil ning skooris uuesti 53. minutil. "Esimese [värava ajal] vaatasin, et Ken lööb puhtaks, aga ta tegi mingi pooliku liigutuse ja siis vaatasin, et pean sinna minema. See on selline nina, mis mul on – nägin, et see sinna kukub ja siis lõin. Teine lihtsalt tahtejõu pealt – rammisin läbi sealt ja panin võrku."

Kirss on ka Kaljuga Eesti meistriks tulnud, kas üks on teises magusam ka? "Alati magus, aga täna oli rohkem selline nibin-nabin, väga 50-50. Mõlemad on väga magusad, aga supertunne on," õhkas Kirss.

Mis Levadia lõpuks tiitlini vedas? "Ma arvan, et usk selle kollektiivi sees. Me kõik uskusime, et oleme sel aastal Eesti meistrid ja nüüd olemegi," vastas Kirss.

"See tähendab väga palju! See näitab, et töötasime väga hästi terve aasta jooksul," oli ka Zakaria Beglarišvili rahul. "Meil oli raske periood, aga tulime välja nii mitu korda. Okei, kaotasime eelmise mängu 1:5, aga olin kindel, et täna võidame selle tiitli. Ja läks nii!"