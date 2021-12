Levadia peatreener Vassiljev: ei olnud kahtlustki, et tuleb võit

"No väga ärevaks [läks lõpp]. Peale punast kaarti teadsin, et suudame hoida selle seisu. Isegi arvasin, et võidame 2:1. Hea küll, see rumal värav lõpuks tuli, aga kaitsesime väga hästi. Ei olnudki kahtlust, et tuleks võit sealt," rõõmustas FCI Levadia üks peatreenereist Vladimir Vassiljev.

Kuidas häälestusite mänguks pärast kolmapäevast 1:5 kaotust Florale? "Suhteliselt vähe oli vaja. Lihtsalt väike raputus. See oli nii suur löök meie egole, derbit ei tohi kaotada 1:5," tõdes Vassiljev. "Arvan, et kõik teadsid, mis tuleb teha. Meil oli juba kogemus, oleme sel hooajal kaks korda saanud suure kaotuse, aga toibunud nendest hästi. See on väga positiivne, et meeskond suudab pärast selliste tagasilöökide järel mängu sisse tulla."

Ehk siis kokkuvõttes oli sellest suurest kaotusest võib-olla kasugi? "Parem oleks, kui seda sauna poleks juhtunud," naeris Vassiljev. "Aga võib-olla hea emotsioon. Ja Marko [Savic] tagasi. Võib-olla oligi vaja, et ta oleks siin ääres ja kõik koos rõõmustaksime peale võitu."

Flora peatreener Jürgen Henn tõdes, et tiitlikaotus jääb küll kripeldama, kuid tegelikult kaotati see juba varem. "Ütleme nii, et pigem ei ole väga palju emotsioone, sest ma endiselt arvan, et me ei kaotanud seda tiitlit tänase mänguga, vaid see läks sinna euromängude perioodi, kus meil korraks oli raske," arutles Henn. "Oli palju mänge, kus andsime teistele punkte ära. Kui vaadata Levadiaga omavahelisi mänge, oleme nendega ikkagi plussis."

"Olen mängijate üle uhke, et suutsime selle lõpu teha nii põnevaks, nagu tegime ja olime viimase sekundini mängus sees," lisas Henn. "Loomulikult, olles nii lähedal, see kripeldab, aga kui vaadata tervet aastat, siis tuleb ka õnnitleda Levadiat. Lõpuks olid nad Premium liigas terve aasta jooksul selle väikese protsendi võrra stabiilsemad."