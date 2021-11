Kaljuste: me ei kaotanud usku

"Loomulikult on hea tunne jälle võita. Seekord nii-öelda raskemat teed pidi. Rääkisime küll, et rohkem karistusi ei võta, aga teisel ja kolmandal perioodil oli kokku 10 minutit karistusi. Sellega sai Leedu mängu tagasi, aga õnneks lisaajal karistasime nad ära," rääkis Eesti koondise treener Kaupo Kaljuste.

"3:0 peal oli meil vale arusaam, et mäng on tehtud. Distsipliin ja mänguplaan natukene lagunesid. Eks vastased said tänu sellele hooga mängu tagasi," lisas Kaljuste.

"[Enne lisaaega - toim.] uskusime ikka, ega me seda usku ei kaotanud. Lõime vajaliku värava ära," ütles Kaljuste.

"Kindlasti homseks [laupäevaseks - toim.] Poola mänguks koosseis muutub. Rooba sõidab koduklubi juurde tagasi ja vaatame rahulikult. Seedime kõigepealt tänase mängu ära ja siis vaatame, kes homme mängivad. Valmistume samamoodi nagu eile ja täna," sõnas Kaljuste.