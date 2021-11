Noodla: mäng oli elu ja surma peale, tuli võidelda

"Sport peabki ju huvitav olema," naeris intervjuus ERR-ile koondise abitreener Martin Noodla. "Esimeses mängus [Soome vastu] läks lõpp täpselt samamoodi vastastele. Teatud enesekindluse ja väikeste nüansside taga ongi see, kuhu lõpuks asi kaldub."

Eesti oli pühapäevases mängus veel 20:24 kaotusseisus, ent tegi vajalikul hetkel 5:0 spurdi ja läks ise juhtima. "Mäng oli elu ja surma peale: tuli võidelda," tõdes Noodla. "Paar õnnestumist väravavahtidelt, paar õnnemomenti väravapostide näol, paar poolikut kiirrünnakut. Läbi selliste väikeste nüansside saime asja õiges suunas liikuma."

Kas Eesti koondis on viimase kahe aasta jooksul arengus sammu edasi astunud? "Meil on asjad selgemad ja asi töötab loogilisemalt. Mängulõppude enda kasuks kallutamine on see, kus meil on võib-olla natuke usust puudu jäänud. Loodame, et selle pealt saab järgmise sammu edasi teha," mõtiskles Noodla.