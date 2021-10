Tom Brady viskas võidumängus karjääri 600. touchdown'i

Tampa Bay Buccaneers alistas 38:3 skooriga Margus Hundi koduklubi Chicago Bearsi. Brady viskas võidumängus 211 jardi ja neli touchdown'i. Ühtlasi sai Bradyst esimene mängujuht, kes on karjääri jooksul visanud 600 touchdown'i. Buccaneersil on nüüd kirjas kuus võitu ja üks kaotus, Bears on võitnud kolm ja kaotanud neli kohtumist.

Tom Brady endine koduklubi New England Patriots alistas divisjoni rivaali New York Jetsi 54:13. Patriotsi eest tegi suurepärase mängu Damien Harris, kes teenis 106 jooksujardi ja skooris kaks touchdown'i.

New York Giants alistas koduväljakul 25:3 Carolina Panthersi. Giants teenis esimest korda alates 2012. aastast rohkem kui 20 punktilise kodumängu võidu. Kodumeeskond teenis hooaja teise võidu, Carolina alustas hooaega kolme järjestikuse võiduga, ent on nüüd kaotanud neli järjestikkust mängu.

Möödunud hooajal Super Bowlil mänginud Kansas City Chiefs sai võõrsil 27:3 kaotuse Tennessee Titansi käest. Chiefsi mängujuht Patrick Mahomes sai kohtumise teisel poolajal tugeva löögi vastu pead ning ei lõpetanud kohtumist.

Margus Hundi endine koduklubi Cincinnati Bengals alistas Baltimore Ravensi 41:17. Bengalsi eest tegi imelise esituse mängujuht Joe Burrow ning püüdja Ja'Marr Chase. Burrow viskas 416 jardi ja kolm touchdown'i, Ja'Marr Chase sai Burrow söötudega kirja 201 jardi ja ühe touchdown'i.

Arizona Cardinals teenis hooaja seitsmenda võidu, kui alistas Houston Texansi meeskonna 31:5. Arizona on ainukene meeskond, kes pole sel hooajal veel ühtegi kaotust tunnistanud.

