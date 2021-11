NFL: Debüüdi teinud mängujuht aitas Dallase võidule

Dallas Cowboysi mängujuht Dak Prescott pidi vigastuse tõttu kohtumise vahele jätma ning tema asemel langes skoorimise vastutus Cooper Rushile, kes mängis oma karjääri esimest kohtumist. Rush viskas Dallase võidumängus 325 jardi ja kaks touchdown'i ning Dallas teenis 20:16 võidu Minnesota Vikingsi üle.

Margus Hundi koduklubi Chicago Bears pidi koduväljakul tunnistama San Francisco 49ersi 33:22 paremust. Hunt kohtumises kaasa ei teinud.

Tennessee Titans vajas lisaaega, et võõrsil alistada 34:31 tulemusega Margus Hundi endine koduklubi Indianapolis Colts. Esmaspäeval ilmnes, et Tennessee jooksja Derrick Henry murdis kohtumises jalaluu ning peab tõenäoliselt ülejäänud hooaja vahele jätma. Möödunud hooajal sai Henryst alles kaheksas mängija, kes on NFL-i hooaja jooksul suutnud joosta rohkem kui 2000 jardi.

Tiitlikaitsja Tampa Bay Buccaneers jäi võõrsil alla New Orleans Saintsi meeskonnale 36:27. Tom Brady viskas Buccaneersi eest 375 jardi ja neli touchdown'i, Saintsi eest viskas Trevor Siemian 159 jardi ja ühe touchdown'i. Tampa Bay teenis kuue võidu kõrvale teise kaotuse, New Orleansil on nüüd viis võitu ja kaks kaotust.

NFL-i kaheksanda nädala viimane mäng algab Eesti aja järgi teisipäeva varahommikul kell 2.20 ning omavahel lähevad vastamisi Kansas City Chiefs ja New York Giants.

Tulemused:

Dallas Cowboys - Minnesota Vikings 20:16

New Orleans Saints - Tampa Bay Buccaneers 36:27

Denver Broncos - Washington Football Team 17:10

Seattle Seahawks - Jacksonville Jaguars 31:7

New England Patriots - Los Angeles Chargers 27:24

Buffalo Bills - Miami Dolphins 26:11

Carolina Panthers - Atlanta Falcons 19:13

San Francisco 49ers - Chicago Bears 33:22

Philadelphia Eagles - Detroit Lions 44:6

Pittsburgh Steelers - Cleveland Browns 15:10

Los Angeles Rams - Houston Texans 38:22

Tennessee Titans - Indianapolis Colts 34:31

New York Jets - Cincinnati Bengals 34:31