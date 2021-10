Jacksonville sai Londonis hooaja esimese võidu, Arizona jätkab võimsas hoos

Jacksonville Jaguars alistas 23:20 tulemusega Miami Dolphinsi. Kohtumine mängiti Londonis, Tottenham Hotspuri jalgpalliklubi koduväljakul. Jacksonville vajas viimase sekundi lööki, et skoorida kolm punkti ja võita kohtumine normaalajal.

Enne pühapäevast võitu oli Jacksonville eelmise hooaja algusest kaotanud 20 järjestikust kohtumist. Nii Jacksonville kui Miami on sel hooajal teeninud ühe võidu ja viis kaotust.

Kaotuseta püsiv Arizona Cardinals alistas vaevata Cleveland Browns meeskonna 37:14. Arizona mängujuht Kyler Murrey viskas 229 jardi ja neli touchdown'i. Clevelandi mängujuht Baker Mayfield eksis mitme olulise viskega ning lõpetas kohtumise kahe touchdown'i ja ühe pallikaotusega.

Eelmisel hooajal Super Bowli kaotanud Kansas City Chiefs alistas 31:13 Washington Football Teami. Avapoolajal näitas selgelt paremat mängu Washington, ent Patrick Mahomesi juhtimisel domineeris Kansas City teist poolaega ja teenis hooaja kolmanda võidu.

Möödunud nädalal endise peatreeneri Jon Grudeni teenetest loobunud Las Vegas Raiders alistas võõrsil divisjonirivaali Denver Broncosi 34:24. Dallas Cowboys, Pittsburgh Steelers ja Minnesota Vikings vajasid kõik lisaaega, et teenida võidud. Dallas alistas New England Patriotsi, Pittsburgh oli parem Seattle Seahawks'ist ning Minnesota alistas võõrsil Carolina Panthersi.

All. Day. Long.@derekcarrqb's best throws from today's win in Denver. (via @NFL)



More highlights on https://t.co/wXUK7ZZimE. pic.twitter.com/8Qy6x2Qe1i