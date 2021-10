NFL-i klubi peatreener astus solvavate e-kirjade tõttu ametist tagasi

Ameerika jalgpalli profiliiga NFL klubi Las Vegas Raiders teatas Eesti aja järgi öösel vastu teisipäeva, et meeskonna peatreener Jon Gruden on meediasse lekkinud e-kirjade tõttu tagasi astunud. E-kirjades kasutas kunagine Super Bowli võitja rassistlikke, seksistlikke ja homofoobseid solvanguid erinevate liigaametnike ja inimeste kohta.

Eelmisel nädalal tulid avalikuks mitmed e-kirjad, kus Las Vegas Raidersi peatreener Jon Gruden kasutab solvanguid erinevate liigaametnike, nende hulgas ka liiga komissari Roger Goodelli kirjeldamiseks.

Gruden kritiseeris komissaari ning väitis, et too survestas 2014. aastal St. Louis Ramsi peatreenerit Jeff Fisherit ülikoolist valima Michael Sami, kellest sai esimene avalikult homoseksuaalne mängija NFL-is. Muuseas tuli käimasoleva hooaja eel Raidersi mängija Carl Nassib homoseksuaalsena kapist välja.

Gruden kritiseeris ka liigat nende otsustes muuta reegleid, et suurendada mängijate ohutust ajuvigastuste suhtes ning solvas NFL-i mängijate ühingu juhti DeMaurice Smithi. Samuti avaldas peatreener enda pahameelt naissoost kohtunike vastu ja e-kirjades on mainitud ka endine Ameerika president Barack Obama ning toona asepresidendina tegutsenud Joe Biden.

Grudenilt küsiti reedel e-kirjade kohta, mille peale ütles treener, et temas pole tilkagi rassismi ning selgitas, et tema kriitika komissari kohta tulenes sellest, et mängu ohutumaks muutmine hirmutab lapsevanemaid, mistõttu jääb Ameerika jalgpallureid vähemaks.

Ta oli Raidersi peatreener 1998-2001 aastal, kuid meeskond saatis treeneri 2002. aasta hooaja eel haruldases treenerit hõlmavas vahetustehingus Tampa Bay Buccaneersi, kellega Gruden samal hooajal enda endise klubi Super Bowlis alistas. Buccaneersi treenerina jätkas ta kuni 2008. aastani, misjärel sai temast ESPN-i võrgustikus kommentaator. Gruden naasis Raidersi peatreeneriks 2018. aastal, meeskond pole selle aja jooksul hooaja lõputurniirile pääsenud.

E-kirjad pärinevadki ajast, mil Gruden treenerina ei tegutsenud ja on osa suuremast uurimisest, mis hõlmab endist Washingtoni klubi omanikku Bruce Allenit. Gruden oli muuseas seotud kirjavahetusega, milles Allen jagas alastipilte klubi tantsutüdrukutest. Mitme võimaliku rikkumise seas on ka klubi nimevahetus, misjärel sai Washington Redskinsist Washington Football Team. Allen kaotas enda töö 2019. aastal.

NFL-i uurimine käsitleb enam kui 650 000 e-kirja, kust avastati Grudeni sõnavõtud, misjärel saadeti kohane teade Raidersi meeskonnale, kes teatas siis, et Gruden on tagasi astunud.

"Astun Las Vegas Raidersi peatreeneri kohalt tagasi. Armastan Raidersit ega taha neile segadust tekitada. Aitäh mängijatele, treeneritele, töötajatele ja fännidele. Vabandan, ma ei tahtnud kellelegi haiget teha," teatas Gruden, keda hakkab asendama Rich Bisaccia.

Raiders alustas käimasolevat hooaega kolme järjestikuse võiduga, aga on nüüd kaotanud kaks mängu järjest. Klubi järgmine mäng on sel pühapäeval Eesti aja järgi kell 23.25, kui võõrsil minnakse vastamisi Denver Broncosega.