St. Louis, Pittsburgh ja Montreal said suureskoorilised võidud

St. Louis alistas koduväljakul Los Angeles Kingsi 7:3. St. Louis'i eest viskas kübaratriki David Perron, lisaks skoorisid kodumeeskoona eest ka Ivan Barbashev, Jake Neighbours, Ryan O'Reilly ja James Neal. St. Louis on võitnud kõik neli mängitud kohtumist.

Möödunud hooajal Stanley Cup'i finaalseerias mänginud Montreal Canadiens alistas koduväljakul Detroit Red Wingsi 6:1. Montreali eest sai kübaratriki kirja Mathieu Perreault. Montreal teenis hooaja esimese võidu, kõik eelnevad viis kohtumist Kanada meeskond kaotas.

Pittsburgh Penguins alistas 7:1 skooriga Toronto Maple Leafsi. Pittsburghi eest viskas Marcus Pettersson ühe värava ja andis kaks resultatiivset söötu, Drew O'Connor viskas võidumängus kaks väravat. Pittsburghil on nüüd kahe kaotuse kõrval kolm võitu.

Tulemused:

New York Rangers - Ottawa Senators 3:2

Calgary Flames - Washington Capitals 4:3

Minnesota Wild - Anaheim Ducks 4:3

Winnipeg Jets - Nashville Predators 6:4

Montreal Canadiens - Detroit Red Wings 6:1

Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche 4:3

New Jersey Devils - Buffalo Sabres 2:1

Florida Panthers - Philadelphia Flyers 4:2

Pittsburgh Penguins - Toronto Maple Leafs 7:1

Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets 5:1

St. Louis Blues - Los Angeles Kings 7:3

New York Islanders - Arizona Coyotes 3:0

Vancouver Canucks - Seattle Kraken 4:2