Kuressaare Flora vastu viigini aidanud Lipp: usaldasin enda jalga

"Kui mängu pannakse, siis tuleb teha," sõnas 59. minutil platsile vahetatud ja 77. minutil esimese värava löönud Lipp, kes valiti ka kohtumise parimaks mängijaks.

"Sain palli ja tõusin, ega ma söötu väga ei otsinud, sellepärast et kui sööduvea teed, siis läheb rünnak raisku. Usaldasin enda jalga," kirjeldas Lipp, kuidas esimene värav sündis.

Kuigi Kuressaare sai magusa viigipunkti, on nad liigatabelis 27 punktiga seitsmendad, mis tähendab, et hooaega jätkatakse tabeli alumise nelikuga mängides. Tekitab see ka kahetisi tundeid? "Praegu on pigem positiivne tunne sees, väga hea, et 0:2 kaotusseisust ikka tagasi saime tulla," rõõmustas Lipp. "Eks nende tabeli esimese otsa meeskondadega oleks olnud hea mängida, aga pole hullu."

FC Flora peatreener Jürgen Henn arvas, et võit läks energiapuuduse nahka. "Ei suutnud võib-olla sellele energiale vastata, mis Kuressaarel teise poolaja lõpus oli. Ei saa öelda, et neil oleks palju võimalusi olnud, pigem tunneme, et energiast seal lõpus vastu saada jäi puudu," arutles Henn. "Eks ta on ka mentaalne küsimus, me ei suutnud püsida terve 90 minutit nii ärkvel. Arvan, et mäng uinutas. Kuressaarel võimalusi põhimõtteliselt polnud ja see tekitab lohakust."

Flora on liidrist FCI Levadiast pidanud ühe mängu vähem, aga kaotab neile juba üheksa punktiga, mis tähendab, et meistriks tulla on nüüd üsna keeruline. "Nüüd on selge, et praktiliselt võimatu, aga eks peame edasi mängima, hoiame survet peal nii kaua kui suudame," lubas Henn.