Buffalo alistas vaevata Kansas City, Arizona jätkab kaotuseta

Buffalo Billsi ja Kansas City Chiefs'i mäng oli korduskohtumine eelmise hooaja AFC konverentsi tiitlimatšist. Tookord alistas Kansas City Buffalo ja pääses Super Bowlile, ent möödunud öösel mängitud kohtumises jäi seekord peale Buffalo.

Buffalo mängujuht Josh Allen tegi veatu mängu. Allen viskas 315 jardi ja kolm touchdown'i, samuti jäi mängujuhi arvele ka 59 jooksujardi ja üks touchdown.

Arizona Cardinals alistas NFC Westi divisjoni mängus San Francisco 49ersi 17:10 skooriga. Arizona on võitnud kõik viis mängitud kohtumist ja jätkab hooaega ainsa kaotuseta meeskonnana.

Tiitlikaitsja Tampa Bay Buccaneers purustas koduväljakul Miami Dolphinsi 45:17 tulemusega. Buccaneersi mängujuht Tom Brady viskas võidumängus 411 jardi ja viis touchdown'i.

Margus Hundi koduklubi Chicago Bears alistas 20:9 skooriga Las Vegas Raidersi. Hunt kohtumises kaasa ei teinud.

Green Bay Packers alistas lisaajal 25:22 tulemusega Cincinnati Bengalsi ning Dallas Cowboys mängis 44:20 skooriga üle New York Giantsi. Nii Green Bay kui ka Dallas on võitnud neli viiest mängitud kohtumisest.

Atlanta Falcons alistas Londonis peetud kohtumises New York Jetsi 27:20 tulemusega. Kohtumine mängiti jalgpalliklubi Tottenham Hotspuri koduväljakul.

NFL-i viienda nädala viimanekohtumine leiab aset Eesti aja järgi teisipäeva varahommikul, kui omavahel lähevad vastamisi Baltimore Ravens ja Indianapolis Colts.

Tulemused:

Atlanta Falcons - New York Jets 27:20

Minnesota Vikings - Detroit Lions 19:17

New Orleans Saints - Washington Football Team 33:22

New England Patriots - Houston Texans 25:22

Tampa Bay Buccaners - Miami Dolphins 45:17

Green Bay Packers - Cincinnati Bengals 25:22

Pittsburgh Steelers - Denver Broncos 27:19

Philadelphia Eagles - Carolina Panthers 21:18

Tennessee Titans - Jacksonville Jaguars 37:19

Los Angeles Chargers - Cleveland Browns 47:42

Chicago Bears - Las Vegas Raiders 20:9

Arizona Cardinals - San Francisco 49ers 17:10

Dallas Cowboys - New York Giants 44:20

Buffalo Bills - Kansas City Chiefs 38:20