Koduväljak tõi Kuressaarele taas võidu, Tuleviku nukker seeria jätkub

Kohtumise ainsa värava lõi 65. minutil Mattias Männilaan. Mõni minut varem oli külalisvõistkond pärast Ganiu Ogungbe eemaldamist jäänud arvulisse vähemusse.

Ühtlasi kaotas Tulevik kaheksanda liigamängu järjest, Kuressaare võitis kodus aga neljanda liigakohtumise järjest. Viimati kaotati mai lõpus Nõmme Kaljule.

Kuressaarel on nüüd 25 mängust 27 punkti ehk kaks vähem kui aste kõrgemal asuval JK Narva Transil, aga üks kohtumine ka varuks.

Kuressaare mängib pärast koondisepausi kodus Tallinna JK Legioni ja võõrsil Tallinna FC Floraga. Transil on enne tabeli poolitamist pidada võõrsilmäng Tartu JK Tammekaga.

Enne mängu:

FC Kuressaare on tänavu üllatanud mitte ainult võitudega FC Flora ja Nõmme Kalju üle, aga näidanud ennast heast küljest ka tabeli keskmike sekka kuuluvate meeskondade vastu. Viimasest viiest liigamängust on Kuressaare võitnud kolm. Kohtumistes Viljandi Tulevikuga on tänavu korra võidetud ning korra kaotatud.

Kuressaare on 24 mänguga teeninud liigatabelisse 24 punkti ning asub hetkel seitsmendal kohal. Kuressaare on teeninud viimase kuue liigamänguga rohkem punkte (13) kui varasema 18 liigamänguga.

Tulevik on 25 mängus kogunud samuti 24 punkti ning asub hetkel kaheksandal kohal. Tulevik on hetkel meistriliigas kaotanud seitse võõrsilmängu järjest.