UEFA tuli FC Flora palvele vastu ja muutis alagrupimängude algusaegu

Konverentsiliigas mängiv FC Flora taotles kõigi kolme mänguaja varasemaks toomist, et anda võimalus ka noortematele jalgpallifännidele staadionile tulla ning nautida Euroopa jalgpalli. See oleks keeruline, kui mängud algaksid kell 22:00 ning lõppeksid umbes südaööl.

UEFA teatas, et kahe esimese kodumängu algusajad ongi varasemaks tõstetud. Esimene mäng toimub 16. septembril kell 19:45 Belgia klubi KAA Genti vastu algab. Grupifaasi teine kodumäng leiab aset 4. novembril kell 17:30 Küprose klubi Famagusta Anorthosise vastu. Belgradi Partizani mänguaega ei muudetud - see kohtumine algab ikkagi kell kümme õhtul.

FC Flora kogukonnajuht Katrin Lagerest: "Meil on hea meel, et UEFA tuli meile vastu ja tõstis kahe mängu algusajad varasemaks. Varasemad algusajad peaksid muutma hõlpsamaks tulla noortematel vutifännidel tribüünidele omadele kaasa elama. Ootame teid kõiki staadionile saama osa ajaloolisest Euroopa jalgpallist koduõuel!"

Uus kodumängude ajakava:

16.09 kell 19:45 FC Flora – KAA Gent

04.11 kell 17:30 FC Flora – Famagusta Anorthosis

25.11 kell 22:00 FC Flora – Belgradi Partizan

Praegu on müügil pakett piletid kõikidele kodumängudele. Eesti Vabariigi Valitsuse korralduste kohaselt tohivad üritustel osaleda inimesed, kes on vaktsineeritud või kes on viimase 6 kuu jooksul viiruse läbi põdenud või kellel on digiloos ette näidata negatiivne testitulemus, mis ei ole vanem kui 72 tundi (antigeenide kiirtest 48 tundi). Staadionile sisenedes tuleb väravas turvatöötajale näidata vaktsineerimispassi või negatiivset testitulemust või läbipõdemise tunnistust. Alla 18-aastastel puudub kohustus oma nakkusohutuse tõendamiseks.