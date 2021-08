Pühapäeval avatakse Tallinnas Baltimaade suurim välijõusaal

Baltimaade suurimas muudetavate raskustega seadmetest koosnevas kaheosalises välijõusaalis on kokku 20 seadet. Treeningseadmed on sobilikud kõigile, olenemata vanusest või treeningtasemest. Ilmastikukindlate seadmetega välijõusaal võimaldab kõigil soovijatel teha efektiivset treeningut aastaringselt, mõistagi saab igaüks treenida endale sobival kellaajal ja tasuta.

"Tondiraba pargi külastajatel on nüüd võimalus treenida kõiki põhilisi lihasgruppe. Vähese treeningkogemusega või vanemate inimeste jaoks on võimalik treenida minimaalse raskusega, millega suudab igaüks hakkama saada. Samas saavad ka treenitumad inimesed suurepärase koormuse, sest ainulaadse raskuse lisamise mehhanismiga on võimalik lisada viie kg kaupa arvestatavaid treeningraskusi," kommenteeris seadmete maaletooja Peeter Leidmaa.

Treeningharjutuste sooritamist tutvustav Ott Kiivikas lisab, et tal on hea meel näha uute treeningvõimaluste loomist, mis sai hoogu esimese koroonalaine ajal. "Tegemist on vaieldamatult kõige innovatiivsemate välijõusaali seadmetega ja praktiliselt sarnaneb sellele, mida ka sisejõusaalis teha saab. Kuna jõusaal on kõikide spordialade baas, siis seda enam saavad seal harrastada kõik soovijad. Vastavalt Statistikaameti andmetele on kulturism ja fitness Eestis hetkel kõige harrastatum spordiala 21 700 harrastajaga, järgnevad jalgpall 19 900 ning aeroobika ja rühmatreeningud 19 600 harrastajaga."

Pühapäeval avatav Tondiraba park on unikaalne rohe- ja puhkeala, kus lisaks välijõusaalile on külastajatele rajatud mitu suurt mänguväljakut, seiklusrada ja koerte jalutusväljakud. Niisamuti on mõeldud jalgratturitele - parki tuleb mugav taristu jalgrattaga sõitmiseks ja maastikurada.