Treener Tarm: Nurme tegi lõpus super suure tõusu

"Jooksu dünaamikat vaadates peab Tiidrekuga ikka väga rahul olema. Ta tegi lõpus super suure tõusu. Ma olin ise olin 40. kilomeetril teeninduspunktis ja seal ta oli 37.-38. kohal. Ta tõusis selle kahe kilomeetriga kolm kohta. Ma vaatasin, et ta võiks tõusta seal viis või kuus kohta, aga tõusis kümme. Kui me üldse vaatame, siis ega esikümnes vist valgeid mehi ei olnud. Belglane oli kümnes. Olud ei olnud ikkagi kõige lihtsamad ka valge mehe jaoks," ütles Tarm ERR-ile antud intervjuus, et jäi Nurme jooksuga Tokyos igati rahule.

"Romanil ei olnud täna kõige parem minek. See oli juba poole peal selge," nentis Tarm.

Fostile teevad pisut muret probleemid lihastega ja kõiki treeninguid ei saanud ta paraku plaanipäraselt kaasa teha. "Tal on lihastega olnud teatud probleemid. Ta on küll hästi palju massaaži saanud ja lihashooldust, aga kõiki planeeritud treeninguid ei õnnestunud ära teha. See on eelnevalt ka niimoodi olnud, et maratonimees tuleb starti ja see seis on natukene teadmata. Eelnevad korrad on läinud kardetust paremini, nüüd läks loodetust natukene kehvemini," arutles Tarm.

Tervikuna jättis maraton Tarmile, kes toetas oma sportlasi joogipunktist, väga hea mulje. "Minu esimene kogemus oli tiitlivõistlustel joogipunktis olla. Tavaliselt ma olen siin ka mikrofoni taga olnud viimased kümmekond aastat. Hoopis teine kogemus, väga äge! Sai nautida ka, mingisugust ekraani meil seal ei olnud. Väikestest taskuseadmetest seal vaadati. Kui aga mööda joosti, siis sai pildi ette ja oli uus kogemus," rääkis Tarm.

Maratonijooksus tiitlit kaitsnud maailmarekordiomanik Eliud Kipchoget peab Tarm fantastiliseks jooksjaks. "See on juba viimased viis-kuus-seitse aastat selge, et tegu on väga fantastilise mehega. Siin üks libastumine oli, aga Tokyo olümpiamaratonil tegi ka viimase kümne kilomeetriga töö ära. Vastas olid ju ka maailma tipud. Midagi pole öelda – ülikõva mees," ütles Tarm.