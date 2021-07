EM-pronksi alistanud Pärnat: olen teise matšiga isegi rohkem rahul

Pärnat, kes vibulaskmise eelvõistlusel sai 53. koha, läks duell-laskmise avaringis vastamisi 12. asetuse saanud Denisa Barankovaga Slovakkiast. Pärnat võitis juunis Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali saanud Barankovat punktidega 6:4. Teises ringis tuli vastaseks 21. asetusega Hiina Taipei vibulaskja Chia-En Lin, kellelt tuli paraku vastu võtta 3:7 kaotus.

"Muidugi oli võimalus ka teises ringis, aga samas väga raske oli tuult tajuda. Viimased päevad on eriti tuulised olnud ja finaali olustik ei olnud sama, mis treeningplatsil. Seda oli ka näha esimeses duellis. Ma ei püüdnud tuult, ei saanud aru, kust see tuleb. Teine matš oli palju parem, ma sain aru, et ma pean usaldama oma sisetunnet: kui üks lipp näitab paremale, teine vasakule, siis ma pidin usaldama enda tunnetust," kirjeldas Pärnat keerulisi olusid.

"Ta võttis viimases seerias ennast kokku, lasi kolm kümmet. Asiaatidel on nii, et kui paned nad suure surve alla, siis nad hakkavad paremini laskma. Aga ma olen väga rahul enda laskmisega, teise matšiga isegi rohkem," võttis Pärnat võistluse kokku.

Pärnat sai oma teisel olümpial 64 osaleja hulgas 17. koha. Üheksa aastat tagasi kaotas Pärnat Londoni olümpial avaringis ehk sai 33. koha.