Pärnat: ühte noolt natuke kahetsen, aga üldjoontes olen rahul

Eelvõistlusel lasid kõik 64 osalejat 72 noolt ja nende tulemuste põhjal pandi paika duell-laskmiste paarid. 1/32-finaalis on Pärnati vastaseks Denisa Barankova Slovakkiast, kes lasi reedel isikliku rekordi 655 silma.

Pärnati võistlus algas keeruliselt ning esimese vooru tulemus 47 punkti jäigi tema võistluse kõige kehvemaks. Kokku lasti 12 vooru, igas voorus kuus noolt.

"Kuumus ja higistamine segas väga palju. Kui ma oleksin eile siia tulnud, siis ma oleksin hädas, aga kuna ma sain viis päeva juba trenni teha, siis paari noolega oli raskusi, aga üldjoontes oli hästi. Tundub, et täna oli veel palavam ja niiskem kui varem, aga võib-olla oli see võistlusnärvist," rääkis Pärnat kohe pärast võistlust.

Teises voorus parandaski Pärnat ennast ja tegi 56 silmaga oma päeva parima tulemuse. Edaspidi näitas eestlanna stabiilset laskmist, voorude tulemused jäid 50-54 silma vahele.

"Ma arvan, et ma jään enda laskmisega väga rahule. Ma ütleks, et ma tegin 98 protsenti ära. Lõpus oli hästi keerutav tuul ja mul on siin üks nõrgemaid vibusid ehk minu noolt kannab natuke rohkem ära. Ma pidin tuulega palju vaeva nägema ja see võttis palju energiat. Üldjoontes olen ma laskmisega rahul. Võib-olla ühte noolt natuke kahetsen, oleks võinud paremini olukorraga tööd teha, aga muidu oli kõik hästi," viitas Pärnat üheksandas voorus lastud noolele, mis tõi vaid neli punkti.

Naiste vibulaskmise eelvõistlus oli olümpiaajaloo kõige kõrgema tasemega. Koguni neli naist ületasid senise olümpiarekordi 673 punkti, mis oli püsitatud ukrainlanna Lina Gerassimenko poolt Atlantas 1996. Esimese asetusega pääses duell-laskmisele korealanna San An, kelle uut olümpiarekordit tähistavaks tulemuseks oli 680. Pärnati sõnul on tulemus eriti silmapaistev ka seetõttu, et ilmastikuolud olid väga keerulised.

"Kui tuul on vaikne, siis saad keskele, aga ühel noolel on tuul kõvasti vasakule, teisel paremale. Nii keeruline on seda kõike jälgida ja samas pead oma sooritust tegema ning enda asjade peale mõtlema. Siin on väga teistmoodi olud. Tavaliselt muutub tuul seeria kaupa, aga siin võib isegi sama noole ajal tuul muutuda," sõnas eestlanna.

Laupäeval võtab Pärnat puhkepäeva, kuid siis hakkab järgmiseks etteasteks valmistuma. Duell-laskmised algavad Tokyos 27. juulil.