Bramanis: jaapanlased on mures, sest pole kindlad, kuidas mängud õnnestuvad

Tokyo olümpiamängude korraldusmeeskond on kogu aasta suure surve all olnud. Üle poolte Tokyo elanikest on mängude vastu ja veel selle nädala alguses teatas olümpiamänge organiseeriva komisjoni juht Toshiro Muto, et suurvõistlus võib veel viimasel hetkel ära jääda. Paljuski on väjaütlemine mõjutatud koroonapandeemiast, kuid oma osa on jaapanlaste perfektsionismil.

"Eks elu on õpetanud ka mind, kui ma elasin kaheksa aastat Jaapanis. Kui jaapanlased midagi teevad ja korraldavad, siis nad teevad seda väga hästi ja perfektselt, aga selle nimel tehakse ka väga palju tööd, valmistatakse ette ja mängitakse mitu korda läbi," kirjeldas Bramanis ERR-ile.

"Kuna praegu on selline aeg, nad ei saa proove teha, siis nad ei ole ka kindlad, kas nad hästi õnnestuvad. Sellepärast ongi nad natukene mures ja need inimesed, kes selle eest vastutavad, protesteerivadki, et olümpiamängud ei toimuks."

Mängude edasilükkamisest põhjustatud ebamugavused on jaapanlased kohalikele kompenseerinud. "Olümpiamängud pidid toimuma aasta tagasi ja see olümpiaküla, kus sportlased praegu elavad - need korterid on tegelikult jaapanlastele juba välja müüdud ja jaapani inimesed, kes sinna tahtsid sisse kolida aasta aega tagasi - tekkis küsimus, millal me oma korterisse saame, pidime juba aasta tagasi sinna saama," lausus Bramanis. "Ja nüüd Jaapani riik maksab kompensatsiooni nendele inimestele, et nad peavad aasta aega ootama oma korterit. Jaapani riik on ka selliste asjade peale mõelnud."

126 miljoni elanikuga riik panustab palju prügi taaskasutusse. Nii on ka kõmu tekitanud papist voodid üks osa ümberkäitlusest. "Tegelikult see voodi on ju selle jaoks, et see on taaskasutus. Peale seda, kui olümpia saab läbi, need voodid lähevad taaskasutusse ja see tähendab, et jaapanlased ei tekita liigset prügi."

"Tegelikult ka olümpiamängude medalid on tehtud taaskasutavatest telefonidest ehk vanadest telefonidest, kus on kulda, hõbedat ja pronksi - see kõik on nendest vanadest telefonidest kokku korjatud ja tehtud nendest medalid, nii et jaapanlased mõtlevad alati kümme sammu ette."