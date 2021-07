Kangert: esikolmik tuleb Touri meeste seast, aga edasi pole kivisse raiutud

Rio de Janeiro olümpiamängude grupisõidus üheksanda koha saavutanud Kangert hoidis Tokyo mängudeks vormi Sardiinias, kus sai viiepäevasel velotuuril 16. koha.

"Jõudsin teisipäeva hommikuks hotelli, täna olin teist päeva siin ratta seljas," rääkis Kangert neljapäevasel pressikonverentsil. "Võin kohe ära öelda, et mind päästab see, et pärast kuuajast pausi sain eelmisel nädalal Sardiinia velotuuril osaleda. Ilma Sardiinia sõiduta olnuks siin ikka väga raske. Õnneks oli Sardiinia kuum ja võidusõit raske ning õnnestus kindlasti paremaks saada. Otse Eestist tulla ilma võistluseta olnuks täiesti lootusetu. Selle koha pealt on ettevalmistus olnud igati optimaalne. Reisimine pole mind ära väsitanud, kõik on ootuspärane."

Lisaks grupisõidule on Kangert rajal ka järgmisel kolmapäeval, kui kavas on eraldistardist sõit.

"Kindlasti on parem võimalus kõrgem koht saada eraldistardis, seal on lihtsalt vähem osalejaid. Aga olles realistlik, siis ma arvan, et Tour de France'ilt tulijad on heas minekus. Paus on olnud nõnda väike, et hoog pole maha läinud. Ma arvan, et esikolmik tuleb Touri meeste seast, aga edasi pole esikümme raiutud," sõnas Kangert.

"Ma üritan ikkagi mõlemat sõita. Aasta alguses oleksin öelnud kindla peale eraldistart, täna ma seda enam teha ei saa. Ma pole saanud eraldistardiks selliselt valmistuda kui ma aasta tagasi eeldasin. Nüüd on asjaolusid aastaga muutunud."

Rio grupisõidus kuldmedali võitnud Greg Van Avermaetile 1.47 kaotanud ja üheksanda koha saanud Kangerti sõnul on Tokyo võistlusrada Rio omast ilmselt veelgi keerulisem.

"Julgen öelda küll, et trass on raskem kui Rios. Numbrid pidid sarnased olema, aga olemuslikult on nad üsna erinevad trassid. Usun, et siinne sõit on tublisti raskem. Siin on viimane tõus 30 km enne finišit ja üles saamisega on juba värskena raskusi. Kes tahab sealt kiiresti üles saada, peab ikka väga hea minekuga olema. Lõplik esikümme saab seal tõusul selgeks," kinnitas Kangert.

"Varase äraminekuga ei ole meil kindlasti mõtet kaasa minna. Tõenäoliselt on riike, kes suudavad organiseerida tagaajamist; meie tahame nii kaua hammastega kinni hoida kui jaksame. On selge, et TOP10 mehed, kes on mägironijad, on meist paremad. Aga kui kavalalt sõidame ja juhtub hea päev olema, jõuame neil kandadel püsida."