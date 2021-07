Bach: olümpiamängude tühistamine ei olnud variant, mida kaaluda

Rahvusvahelise olümpiakomitee juht Thomas Bach ütles teisipäeval Jaapani meediale, et Tokyo olümpiamängude tühistamine ei olnud vaatamata koroonaviiruse pandeemiale üks võimalusi ja selle aasta mängude toimumisel arvestati olümpiaks valmistuvate sportlaste huvidega.

"Meie, ROK, ei hülga kunagi sportlasi ja tühistamise korral oleksime kaotanud terve põlvkonna sportlasi. Seega ei olnud meie jaoks mängudest loobumine tegelikult variant," ütles Bach, kes viitas märtsis tehtud otsusele.

Kuigi Tokyos on nakkuste arvu kasvamise tõttu taas eriolukord, ütles Thomas Bach, et ta ei spekuleeri selle üle, mis võib juhtuda, kui COVID-19 olukord olümpiamängude ajal halvenema peaks.

Avalikkuse toetus olümpiamängudele on Jaapanis endiselt madal, sest paljud inimesed on mures, et mängud võivad vallandada nakkuste edasise kasvu.

Eelmise nädala neljapäeval kinnitati, et mängud toimuvad ilma pealtvaatajateta. Nende puudumist asendatakse Bachi sõnul uue helisüsteemiga, mis mängib möödunud olümpiamängudel kostunud helisid ja peaks nii aitama sportlasi motiveerida.