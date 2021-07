Klavan: annan endast maksimumi, et Eestis oma parimat mängu näidata

Räägi natuke sellest protsessist. Kuidas sa said Paide Linnameeskonna mängijaks, millal see kõik juhtuma hakkas, kuidas see käis?

Kuna ma tunnen Paide Linnameeskonna inimesi päris pikalt ja olen nende tegemistega juba aastaid-aastaid kursis, siis esiteks mulle kogu see klubi ülesehitus, see kuhu nad tahavad jõuda, mida nad tahavad teha - see juba varem mulle sümpatiseeris. Minu isikliku lepingu osas tekkis lõplik otsus kolm-neli päeva tagasi. Võtsin enda jaoks selle aja - see oli põhimõtteliselt viis nädalat. Mitte et Ma ei otsustanud kas ma liitun Paidega või Eesti liigaga, vaid samamoodi üldse ütlesin ka oma agendile välismaa suhtes. Olid kõik variandid, kas Eesti, välismaa või üldse lõpetan ära. See viis nädalat, oli see mille jooksul pidin leidma kas seda motivatsiooni on ja kui kõrgel tasemel see on. Nüüd liitudes Paide Linnameeskonnaga, siis see on kõige kõrgemal tasemel ja ma annan endast maksimumi, et enda parimat mängu näidata Eestis.

Kas nende välismaiste pakkumiste kõrval Cagliarisse jäämine oli ka kõne all?

See ei olnud variant. Kolm aastat sai seal tehtud-nähtud ja seal oli kõik.

Järelikult sul sellist Eesti plaani konkreetselt ei olnud. Miks Paide, mitte mõni teine Eesti meeskond ja kas nendega oli ka juttu?

Kellegiga konkreetseks ei läinud. Ega ma selles suhtes ei öelnud kellegile, et see valik on olemas, et Eestisse tulen mängima. Võibolla Eesti liiga mõistes on see positiivne, siis tekib selliseid meeskondi rohkem, kes seal kõrgemate kohtade eest võitlevad. Kindlasti Paide oleks ka ilma minuta seal mängus olnud, see võib-olla annab sellise lisatõuke või uue emotsiooni.

Emotsioonist rääkides, siis eile õhtul sa teadsid juba, et Paidega liitud. Kuidas see teine poolaeg ja mängu lõpp oli, kui jälgisid?

Jälgisin jah. See oli tõesti väga emotsionaalne punkt. See jällegi tõstab Paide võimalusi, et Flora käest võõrsil viik kätte saada. Okei, see mäng oli selline nagu ta oli, aga see tahtejõud ja meeskonnavaim ja see, et sa suudad kümne minutiga mängu ümber pöörata. See näitab, et meeskonnas on sisu.

Sinu silmis ka just see õigustas justkui seda otsust?

Kindlasti, et kõikide uute meeskonnakaaslaste ja treenerite osas oli hea meel, et euromäng on tulemas ja see emotsioon on positiivsem, kui lihtsalt oleks olnud 3:0 seisuga.

Räägi, kuidas su tervis on. Füüsiline ja nii edasi?

Hetkel on korras. Nagu ennem sai mainitud pressikonverentsil, siis viis nädalat on puhkust peale saadud ja see ka kindlasti aitab. Ütleme, et viimane poolaasta on suht mittevigastuste laadis läinud, et sellega on asjad juba paremad, kui nad olid seal eelmine-üleeelmine aasta seal Cagliaris.

Mida kõik see tähendab Eesti koondise kontekstis? Kui Thomas Häberli ühendust võtab ja koondisesse kutsub, siis kas Ragnar Klavan on nõus?

Jah, et see on ka üks nendest põhjustest miks ma tahan veel sellisel tasemel Eestis mängida, et need võimalused oleks veel olemas. Muidugi mul on enda teha, et kui piisavalt hästi ei ole mänginud, siis kas peatreeneril on üldse mõtet mõelda koondisega taasliitumise peale. Kui see niiöelda kasutegur on koondise jaoks olemas, siis kindlasti.