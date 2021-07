VIDEO | Klavan tegi Paide särgis kaasa esimese treeningu

"Väga mõnus on: päike paistab, mängijad on energilised, endal ka hea tuju. Super!" kirjeldas Klavan Paide videos lühidalt oma esmamuljeid.

"Pole pikka aega temaga koos väljakul viibinud, koondises on tal natuke paus sisse tekkinud. Aga tunne on väga hea, kohe kui uudisest teada sain, oli süda soe. Nüüd on meil väga kvaliteetne täiendus juures," sõnas Paide ja Eesti jalgpallikoondise ründaja Henri Anier.

"Ragnari kaitseomadused on kindlasti maailmatasemel," ütles Paide spordidirektor Gert Kams. "Inimene on mänginud Liverpoolis, Cagliaris, Augsburgis ja Alkmaaris, kõik on olnud tippliigad. Kindlasti ka tema rahulikkus palliga mängus, õiged otsused, õigel ajal tehtud õige tugevusega söödud, õiged valikud riske hinnates: see on see, mida Ragnar meie võistkonda toob."

"Esimese päeva emotsioon on väga kõrge. Kohe on töörütmis sees, pikalt seletamata saab kõigist asjadest kiiresti aru. Sellise mängijaga on lust tööd teha," kinnitas Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko.