Henn: rasked mängud kasvatavad iseloomu

"Teadsime, et tuleb raske mäng," kinnitas ERR-ile Flora peatreener Jürgen Henn. "Väljak oli väga pehme, näiliselt oli ehk hea mängida, aga eksimusi oli palju. Ei olnud surve all lihtne mängida, seepärast au meestele, kes on lühikese aja jooksul mänginud kaks mängu. Suutsime siin tulemuse ära teha."

"Rasked mängud kasvatavad mängijate ja meeskonna iseloomu, ühtsust ja vaimu. Neil on oma koht, nad toovad mängijatele ja meeskonnale kindlust," lisas Henn.

Flora viis 19. minutil juhtima raudvara Konstantin Vassiljev, neli minutit enne lõpuvilet vormistas lõppskoori Henrik Ojamaa, kes valiti ka mängu parimaks.

"Me ei suuda absoluutselt igas kohtumises näidata oma parimat mängu. Tänane mängurütm ei olnud võib-olla nii hea kui oleme harjunud, aga kui suudame halva mänguga võideldes ja üksteist aidates võõrsilt võtta 2:0 võidu, on ju hästi," sõnas Ojamaa.